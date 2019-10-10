Süper Loto sonuçları açıklandı! İşte 10 Ekim MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı...

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Perşembe günleri çekilen Şans Topu sonuçları bugün belli oldu. Şans oyunu severlerin Perşembe günlerini heyecanla bekleme nedeni olan oyunda bu haftaki kazandıran numaralarda MPİ tarafından Ankara'da yapılan çekilişle belli. Öte yandan oyunu oynayan ve büyük ikramiyeyi kazanma hayalleri kuran vatandaşlar arama motorlarında yoğun olarak Süper Loto sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı ile ilgili araştırmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Peki bu haftanın kazandıran numaraları hangileri oldu? İşte Süper Loto sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı...

MPİ SÜPER LOTO SONUÇLARI (10 EKİM 2019)

MPİ 10 Ekim Süper Loto sonuçları ve bilet hızlı sorgulama ekranı ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;

Süper Loto oyununun 625. hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 5, 12, 18, 43, 46 ve 49 olarak belirlendi.

Bu haftaki çekilişte 6 bilen çıkmayınca 10 milyon 203 bin 893 lira devretti

Süper Loto oyununun 625. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 10 milyon 203 bin 893 lira devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 59 kişi 11 bin 201'er lira, 4 bilen 3 bin 685 kişi 195'er lira, 3 bilen 78 bin 188 kişi 15 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Bir kuponda 6 adet kolon ve kolon başına toplam 54 adet sayı bulunur. Bir adet oynamak için bu sayılardan 6 adedi seçilip kalemle işaretlenir. İsterseniz kuponunuzu sen seç yöntemiyle terminale otomatik olarak doldurtabilirsiniz. Çoklu çekiliş işaretlerseniz aynı kuponu iki, üç yada dört haftalık oynayabilirsiniz.

Eğer otomatik olarak makineye doldurtmak yerine kendiniz seçerek oynamak istiyorsanız; Bir kolonda mevcut olan 1′den 54′e kadar olan sayılardan altı adedini seçip işaretlemeniz yeterlidir.

Seçtiğiniz sayıların üzerini kalemle işaretlemeniz suretiyle toplamda en az 3 adet doğru sayıyı tutturmanız gerekecektir. İkramiyeler toplamda 3, 4, 5 ve 6 adet sayıyı doğru tahmin edebilen katılımcılar arasında paylaştırılır.

Elbette 6 adet sayıyı tek seferde doğru tahmin edebilen katılımcı büyük ikramiyeye hak kazanır. Büyük ikramiye milyon liranın üzerindedir.

SÜPER LOTO KOLON FİYATI NE KADAR?

Süper Loto kolon fiyatı 2 TL'dir. Bir biletle toplam 6 kolon oynayabilirsiniz. İsterseniz altısını da doldurarak şansınızı arttırırsınız. Fakat Süper Loto kolon fiyatı 1 TL iken, tek seferde tüm kolonları oynadığınız taktirde, Süper Loto kupon fiyatı olan 6 TL'yi ödersiniz. OYUN TÜRÜ KOLON FİYATI Süper Loto 6/54 2 TL Sayısal Loto 6/49 1.5 TL On Numara 1 TL Şans Topu 5+1 1 TL