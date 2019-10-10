Tuğba’ya bakanlık sahip çıktı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Beyoğlu'nda baba dayağı yaşanan evden dram çıktı. Kızı Tuğba A.'yı darp edip bir dişini kırdığı görüntüleri tepki çeken Muzaffer A., "kasten yaralama" suçundan tutuklandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da twitter'da bir mesaj paylaşarak aileyi yakından takibe aldıklarını ve hukuki sürece dahil olduklarını bildirdi.Tuğba A., SABAH'a şunları söyledi:Annem geçen yıl 17 Ekim'de hastalandı. Kendisine beyin anevrizması teşhisi kondu. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda kaldı. Vücudunda yara oluştu. Tekbaşına hareket edemiyor. Fiziksel gücünün yerine gelmesi ve hastalığından dolayı nöbet ilaçları veriyorum. 6 Eylül'de taburcu olduk.Annem hastalandığında 63 kiloydu şimdi 37 kiloya düştü. Olayın yaşandığı gün annem hastaneden çıkmıştı. Ben videoyu kişisel hesabımdan paylaşmıştım. Babamı gözaltına aldılar. Aile Bakanlığı'ndan geldiğini söyleyen sağlık ekibi annemin bakımını yapıp ilaçlarını ayarladı. Tek başıma ne kadar yapabilirim bilmiyorum. Annemi bırakıp bir yere gidemem.Babam barda çalışıyordu. Eve babam bakıyordu. Şimdi onu da gözaltına aldılar. Kardeşim lise son sınıfa gidiyor. Ben de liseyi bitirdikten sonra bir işe girmiştim fakat annem hastalanınca işten ayrılıp anneme bakmak zorunda kaldım. Üniversiteye dahi gidemedim. Eve giren gelir tamamen kesildi.Annemin tam teşekküllü bir hastanede fizik tedavi alması gerekiyor. Ama ben ona evde ilaçlar vererek evde tek başıma bakımını yapıyorum. Anneme bakabilmek için liseyi bitirdikten sonra üniversiteye gitmedim. Aile Bakanlığı ekipleri sabah annemi evde ziyaret ederek bakımını yaptıktan sonra evden ayrıldı. Yaşadığımız evin şartları çok olumsuz. Hastane ortamında tedavi görmezse annem daha kötü olabilir.