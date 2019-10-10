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, taciz iddialarını disiplin kurulunda ele aldı

Yüksek Disiplin Kurulunca, kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddialarıyla ilgili Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde (MAKÜ) görevli öğretim görevlisinin savunması talep edildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2019 11:25 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 11:38
YÖK, taciz iddialarını disiplin kurulunda ele aldı

Savunma için bir haftalık yasal sürenin dolmasının ardından taciz iddialarının yer aldığı dosya, gelecek haftaki kurulda görüşülerek karara bağlanacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yetkililerinden alınan bilgiye göre, YÖK'te üniversitedeki cinsel taciz iddialarıyla ilgili disiplin soruşturması süreci hızlı bir şekilde işletildi.

MAKÜ'den iletilen dosyaya ilişkin bugün gerçekleştirilen YÖK Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında, ilgili öğretim görevlisinin savunmasının alınması için bir haftalık yasal sürenin dolmasının beklenmesine karar verildi.

Bunun ardından gelecek hafta yapılması planlanan "Yüksek Disiplin Kurulu" toplantısında dosyanın görüşülerek karara bağlanması kararlaştırıldı.

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YÖK, taciz iddialarını disiplin kurulunda ele aldı
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