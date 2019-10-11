Baba şiddetine uğrayan genç kız tanıdık çıktı!

İstanbul'da yaşayan Tuğba A'.nın babasından şiddet gördüğü iddia edilmişti. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerin ardından baba Muzaffer A. tutuklanmıştı.

Olayın ardından görüntülerle ilgili birçok iddia ortaya atıldı. Bunlardan biri de Tuğba A.'nın annesine şiddet uyguladığı ve babasının ona engel olmak istediği yönündeydi.

Kızına işkence yapan baba tutuklandı

Ancak Tuğba A.'nın yakın arkadaşı bu iddianın yalan olduğunu söyledi.

Tuğba'nın şiddet gördüğü videoyu sosyal medyada yayınlayan arkadaşı Melike Köroğlu, Tuğba'nın son durumunu şöyle anlattı:

"Tuğba şu an hiç iyi durumda değil. Konuşmak istemiyor. Sosyal medyada kendisi için yazılan spekülatif şeyleri de öğrenmiş. İnsanlar bir çok şey yazıyorlar. Aslında Tuğba'nın annesine şiddet uyguladığını söylüyorlar. Bunun hiç alakası yok. Şu anda bile o annesinin öz bakımlarını yapmakla meşgul. Babası gözaltına alındıktan sonra üzüldü. 'Nasıldır?', 'Ne yapıyordur ki?' dedi. Ama genel anlamda babasının kendisinden uzak durmasını istiyor ve ondan çok korkuyor. Tuğba'nın babası genel anlamda kız çocuklarını sevmiyormuş. Bu Tuğba özelinde de değil. Mesela Tuğba'nın erkek kardeşiyle arası gayet iyi."

İŞKENCECİ BABA GÖZALTINA ALINDI

İLGİNÇ KIYAFETLİ KIZ

Tuğba A. daha önce de sosyal medyada kendisinden habersiz çekilen bir görüntüsüyle gündeme gelmişti.

İLGİNÇ KIYAFETLİ KIZ

Tuğba A. daha önce de sosyal medyada kendisinden habersiz çekilen bir görüntüsüyle gündeme gelmişti.

Plastik takma kulakları, saç ve makyajıyla metrobüste kendi kendine konuşurken bir sosyal medya kullanıcısı tarafından görüntülenen Tuğba A. "Metrobüsteki ilginç kıyafetli kız" başlığıyla konuşulmuştu.