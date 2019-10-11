Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Balıkesir'de kalp krizi geçiren asker şehit oldu

Balıkesir'de kalp krizi geçiren asker oldu

43. Mühimmat Bölük Komutanlığında vatani görevini yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu olan ulaştırma er Oğuzhan Erdoğan'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından 'a gönderildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2019 13:37
Balıkesir'de kalp krizi geçiren asker şehit oldu

Balıkesir'de vatani görevini yapan ulaştırma er Oğuzhan Erdoğan, geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 43. Mühimmat Bölük Komutanlığında görevli Erdoğan (20), gece 23.00 sularında kalp krizi geçirdi.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan Erdoğan, müdahaleye rağmen şehit oldu. Şehit asker için 43. Mühimmat Bölük Komutanlığında tören düzenlendi.

Törene Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Emniyet Müdürü Hasan Onar ve şehidin ailesi katıldı.

Erdoğan'ın cenazesi törenin ardından kara yolu ile İstanbul'a gönderildi. Şehidin naaşının ikindi vakti kılınacak namazın ardından İstanbul Edirnekapı Şehitliği'ne defnedileceği öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Balıkesir'de kalp krizi geçiren asker şehit oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN