Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Frank Hoogerbeets’ten son dakika İstanbul depremi açıklaması! Önceki depremleri de bilmişti…

Frank Hoogerbeets’ten depremi açıklaması! Önceki depremleri de bilmişti…

Dün akşam saatlerinden itibaren ve Ege Denizi’nde depremler devam etti. Kandilli ve AFAD’dan gelen bilgisine göre ise İstanbul’da hissedilen depremin şiddeti 4.1, Ege’de hissedilen depremin boyutu ise 3.7 olarak belirlendi. Özellikle depremin Yalova tarafında gerçekleşmesi Anadolu yakasında yaşayan vatandaşları korkuttu. Konuyla ilgili ünlü uzmanı Frank Hoogerbeets’ten de son dakika açıklamaları geldi. Frank Hoogerbeets, İstanbul ve Ege’de yaşanan depremlerle ilgili konuştu. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 11.10.2019 10:48 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 10:58
Frank Hoogerbeets’ten son dakika İstanbul depremi açıklaması! Önceki depremleri de bilmişti…

Uzun bir süredir yaptığı tahminleri ile dikkatleri üzerine çeken Frank Hoogerbeets'ten dün yaşanan depremi ile ilgili uyarıları geldi. Kandilli ve AFAD'ın yayınladığı verilerde İstanbul'da hissedilen Yalova merkezli depremin boyutunun 4.1, Ege'de hissedilen depremin boyutunun ise 3.7 olduğu öğrenildi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından dünyaca ünlü deprem kâhini Frank Hoogerbeets'ten son dakika açıklamaları geldi. İşte o açıklamalar…

FRANK HOOGERBEETS'TEN DEPREM AÇIKLAMASI GELDİ!

Yaşanan depremlerin ardından vatandaşlar büyük Marmara depreminin tetikleyicisi olabileceğini düşünerek konuyla ilgili araştırma yapıyorlar. Konuyla ilgili son dakika açıklaması geldi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Frank Hoogerbeets’ten son dakika İstanbul depremi açıklaması! Önceki depremleri de bilmişti…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN