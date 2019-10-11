Frank Hoogerbeets’ten son dakika İstanbul depremi açıklaması! Önceki depremleri de bilmişti…

Uzun bir süredir yaptığı deprem tahminleri ile dikkatleri üzerine çeken Frank Hoogerbeets'ten dün yaşanan İstanbul depremi ile ilgili son dakika uyarıları geldi. Kandilli ve AFAD'ın yayınladığı verilerde İstanbul'da hissedilen Yalova merkezli depremin boyutunun 4.1, Ege'de hissedilen depremin boyutunun ise 3.7 olduğu öğrenildi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından dünyaca ünlü deprem kâhini Frank Hoogerbeets'ten son dakika açıklamaları geldi. İşte o açıklamalar…

FRANK HOOGERBEETS'TEN DEPREM AÇIKLAMASI GELDİ!

Yaşanan depremlerin ardından vatandaşlar büyük Marmara depreminin tetikleyicisi olabileceğini düşünerek konuyla ilgili araştırma yapıyorlar. Konuyla ilgili son dakika açıklaması geldi.