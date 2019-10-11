Gazi ve ailesi, maganda dehşeti yaşadı

Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı, Şırnak'ta terör gazisi olan İsmail Kumartaşlı, Karaman Mahallesi'nde dernek binasının bulunduğu iş merkezi önünde engelli ve gaziler için ayrılan otopark alanını kullanan Erhan K.'yi uyardı. Park alanı kullanımı nedeniyle ikili arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Araya giren çevredekiler, Kumartaşlı ve Erhan K.'yi ayırdı. Çevredekiler, İsmail Kumartaşlı'yı iş merkezindeki dernek binasına götürdü.