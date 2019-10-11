Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Gazi ve ailesi, maganda dehşeti yaşadı

ve ailesi, maganda dehşeti yaşadı

Afyonkarahisar'da Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, engelli ve gaziler için ayrılan otopark alanını kullandığı için uyardığı Erhan K.'nin saldırısına uğradı. Çevredekilerin ayırmasından sonra Erhan K., bu kez Kumartaşlı'nın eşi ve oğlunun içinde bulunduğu aracın arka camını demir tabelayla kırdı. Sağlık kontrolü için hastaneye gelen Kumartaşlı'ya burada da saldırıp hakaret eden Erhan K., polisteki ifadesinin ardından serbest kaldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2019 15:04 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 15:05
Gazi ve ailesi, maganda dehşeti yaşadı

Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı, Şırnak'ta terör gazisi olan İsmail Kumartaşlı, Karaman Mahallesi'nde dernek binasının bulunduğu iş merkezi önünde engelli ve gaziler için ayrılan otopark alanını kullanan Erhan K.'yi uyardı. Park alanı kullanımı nedeniyle ikili arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Araya giren çevredekiler, Kumartaşlı ve Erhan K.'yi ayırdı. Çevredekiler, İsmail Kumartaşlı'yı iş merkezindeki dernek binasına götürdü.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gazi ve ailesi, maganda dehşeti yaşadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN