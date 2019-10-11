Kars’a bin 450 paket kaçak sigara yakalandı

Kars Valiliği kontrolünde, İl Jandarma Komutanlığı'nca Sarıkamış Karakurt'ta yapılan yol kontrol ve arama faaliyetinde durdurulan bir minibüsün bagaj kısmında faturasız ve irsaliyesiz toplam bin 450 paket kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

BİN 450 PAKET KAÇAK SİGARA YAKALANDI!

Olayla ilgili şüpheli bir kişiye 27 No'lu ÖTV genel tebliği kapsamında 20 bin 300 TL idari para cezası kesildi.

Konuyla ilgili Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kars İl Jandarma Komutanlığı, asli vazifesi olan tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir" denildi.