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'den için son dakika ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı! Bu saatlere dikkat

Genel Müdürlüğü'nden başta olmak üzere birçok il için son dakika ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Ekim ayının ortalarına gelinirken sıcaklıklar da değişiklik gösteriyor. Hal böyle olunca, 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Gün içerisinde beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini açıklayan Meteoroloji, Karadeniz kıyılarında aralarında İstanbul'un da bulunduğu iller için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Yağmurun beklendiği saat aralığını da aktaran MGM, ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Haberimizden, 11 Ekim 2019 Cuma günü için Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve yağış uyarısı hakkında bilgi edinebilir; il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 11.10.2019 08:20 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 08:26
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı! Bu saatlere dikkat

Genel Müdürlüğü'nden için son dakika ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Ekim ayının ortaları itibari ile sıcaklıkar değişiklik gösterirken, durum hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar da 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji de bu doğrultuda, gün içerisinde beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini açıklarken İstanbul merkezli gök gürültülü yağış uyarısında bulundu. Yurt genelinde hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağını aktaran kurum, Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinde yağışların görüleceğini duyurdu. Oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine de dikkat çeken MGM; yağmurun beklendiği saat dilimini de açıkladı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 11 EKİM

Haberimizin detaylarından 11 Ekim 2019 Cuma günü için Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi edinebilir; il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

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Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı! Bu saatlere dikkat
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