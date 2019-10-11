Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı! Bu saatlere dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Ekim ayının ortaları itibari ile sıcaklıkar değişiklik gösterirken, durum hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar da 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji de bu doğrultuda, gün içerisinde beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini açıklarken İstanbul merkezli gök gürültülü yağış uyarısında bulundu. Yurt genelinde hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağını aktaran kurum, Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinde yağışların görüleceğini duyurdu. Oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine de dikkat çeken MGM; yağmurun beklendiği saat dilimini de açıkladı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 11 EKİM

Haberimizin detaylarından 11 Ekim 2019 Cuma günü için Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi edinebilir; il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.