Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! 12 Ekim bugün hava nasıl olacak?

’den son dakika ve sağanak yağış uyarısı! 12 Ekim bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü’nden son dakika uyarıları peş peşe geldi. Ekim ayının gelmesiyle birlikte , Ankara ve başta olmak üzere soğuk havalar kendini hissettirmeye başladı. Meteoroloji hafta sonu için bazı illerimizde sağanak yağış uyarısına karşı vatandaşları uyardı. Vatandaşlar dışarı çıkmadan önce ‘’ Bugün hava nasıl olacak?’’ sorusuna arama motorundan yanıt aramaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava sıcaklığının Doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağını duyurdu. Karadeniz kıyıları ve Ağrı, Van, Hakkari'nin doğu kesimlerinde ise sağanak yağış bekleniyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 12 Ekim Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı!

Giriş Tarihi: 12.10.2019 07:25 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019 07:29
Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! 12 Ekim bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü'nden yurt geneli son dakika ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Hafta sonu plan yapan vatandaşlar , Ankara ve başta olmak üzere il il hava durumu raporunu merak ediyor. MGM'nin resmi sitesinde yer alan rapora göre belli illerimizde sağanak yağış etkisini gösterecek. On binlerce vatandaş dışarı çıkmadan önce '' Bugün hava nasıl olacak?'' sorusuna arama motoru üzerindne yanıt aramaya başladı. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin yayınladığı son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarıları…

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI! BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yurt geneli hava durumu raporu yayınlandı. Haberimizin devamında Meteoroloji'nin yayınladığı İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il hava durumu tahminlere bakabilir. Hafta sonuna ilişkin güncel hava durumu verilerine ulaşabilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! 12 Ekim bugün hava nasıl olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN