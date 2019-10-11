Müge Anlı’da bir son dakika gelişmesi daha yaşandı! Canlı yayında birbirlerine girdiler!

12 yıllık eşine 6 aylık ömrü kaldığı için karaciğerini veren Melike Özmen hakkındaki son dakika haberi gündeme bomba gibi düştü. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugünkü canlı yayınında meydana gelen olayda, Melike Özmen ve kocasının yasak aşkı birbirine girdi. Stüdyoda gergin anlar yaşanması herkesi şoke ederken, eşinin yasak aşkı ile ilgili o gelişmeyi duyanlar şaştı kaldı.

MÜGE ANLI CANLI YAYININDA GERGİN ANLAR YAŞANDI!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan gelişmeler güncel olarak takip ediliyor. Bugünkü canlı yayında kocasına karaciğerini verip aldatılan kadın ile kocasının yasak aşkı birbirine girdi. Konu ile ilgili ayrıntılar haberimizde...