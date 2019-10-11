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’da bir gelişmesi daha yaşandı! Canlı yayında birbirlerine girdiler!

Her gün güncel olarak takip edilen ve rekor kıran gündüz kuşağı programı ile Tatlı Sert programında gelişmesi yaşandı. Kocası tarafından aldatılan , dünkü canlı yayında eşine verdiği karaciğeri geri isteyerek gündeme bomba gibi oturmuştu. İzleyenlerin şaşkına döndüğü programın bugünkü canlı yayınında konu ile ilgili bir gelişme daha yaşandı. İnternet üzerinden tanıştığı ve iki yıl sonra kaçarak evlendiği kocası tarafından aldatılan Melike Özmen, kocasının yasak aşkıyla kavgaya tutuştu. İşte konu ile ilgili son dakika ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 11.10.2019 15:50 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 15:50
Müge Anlı’da bir son dakika gelişmesi daha yaşandı! Canlı yayında birbirlerine girdiler!

12 yıllık eşine 6 aylık ömrü kaldığı için karaciğerini veren hakkındaki haberi gündeme bomba gibi düştü. ile Tatlı Sert programının bugünkü canlı yayınında meydana gelen olayda, Melike Özmen ve kocasının yasak aşkı birbirine girdi. Stüdyoda gergin anlar yaşanması herkesi şoke ederken, eşinin yasak aşkı ile ilgili o gelişmeyi duyanlar şaştı kaldı.

MÜGE ANLI CANLI YAYININDA GERGİN ANLAR YAŞANDI!

programında yaşanan gelişmeler güncel olarak takip ediliyor. Bugünkü canlı yayında kocasına karaciğerini verip aldatılan kadın ile kocasının yasak aşkı birbirine girdi. Konu ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

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Müge Anlı’da bir son dakika gelişmesi daha yaşandı! Canlı yayında birbirlerine girdiler!
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