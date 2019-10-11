Son dakika haber: İstanbul ve Ege Denizi'nde gece boyunca art arda deprem oldu! Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi ile AFAD tarafından gelen son dakika verilerine göre, Marmara Denizi'nin Yalova açıklarında dün akşam 19.52'de 4.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Yalova merkezli olan sarsıntı, özellikle İstanbul'un Anadolu Yakası'ndan hissedildi. Yaşanan bu durum, vatandaşlar arasında paniğe sebep olurken 22.32'de de 3.7 şiddetinde bir sarsıntı kaydedildi. Peş peşe olan depremlerin ardından can ve mal kaybı yaşanmazken tedirginlik yaşandı. Kandilli ile AFAD tarafından aktarılan verilere göre, gece boyunca gerek Silivri açıklarında gerekse Yalova açıklarında çeşitli büyüklükte artçı sarsıntılar yaşandı.

BİR DEPREM DE EGE'DE

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre saat 02.55'te Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı.

İşte, Kandilli ve AFAD tarafından gelen bilgiler eşliğinde dakika dakika son depremler listesi;