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? su kesintisi nerelerde olacak?

Türkiye’nin metropol şehri İstanbul’da su kesintisi yaşanıyor. ’den yapılan açıklamaya göre İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakasında 11 Ekim tarihinde su kesintisi olacak. Yetkililer ilçede yaşanacak su kesintisi için vatandaşları uyardı. Peki ? İSKİ su kesintisi nerelerde olacak?

Giriş Tarihi: 11.10.2019 15:37
Sular ne zaman gelecek? İSKİ 11 Ekim İstanbul su kesintisi nerelerde olacak?

İSKİ İstanbul su kesintisinin yaşanacağı bölgeleri duyurdu. Yetkililer 11 Ekim İstanbul su kesintisi için vatandaşları uyardı. Yetkililer, şebeke hattındaki arızanın giderimi için yapılan onarım çalışmaları nedeniyle su verilemeyeceğini açıkladı. Peki sular ne zaman gelecek? İşte 11 Ekim İstanbul su kesintisinin yaşanacağı bölgeler…

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU!

Arıza Kesinti

İlçe

:

Başakşehir

Etkilenen Mahalleler

:

Başakşehir Mah

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-10-11 11:49:17.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2019 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Esenyurt

Etkilenen Mahalleler

:

İncirtepe Mah,Akşemseddin Mah

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-10-11 09:00:49.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2019 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler

:

Rami Cuma Mah

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-10-11 12:11:40.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Sultanbeyli

Etkilenen Mahalleler

:

Mimar Sinan Mah

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-10-11 11:40:14.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Sultangazi

Etkilenen Mahalleler

:

Zübeyde Hanım Mah

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-10-11 11:40:57.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2019 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe

:

Tuzla

Etkilenen Mahalleler

:

Anadolu Mah

Açıklama

:

İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi

:

2019-10-11 11:51:38.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 11 Ekim İstanbul su kesintisi nerelerde olacak?
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