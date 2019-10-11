Sular ne zaman gelecek? İSKİ 11 Ekim İstanbul su kesintisi nerelerde olacak?

İSKİ İstanbul su kesintisinin yaşanacağı bölgeleri duyurdu. Yetkililer 11 Ekim İstanbul su kesintisi için vatandaşları uyardı. Yetkililer, şebeke hattındaki arızanın giderimi için yapılan onarım çalışmaları nedeniyle su verilemeyeceğini açıkladı. Peki sular ne zaman gelecek? İşte 11 Ekim İstanbul su kesintisinin yaşanacağı bölgeler…

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU!

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Başakşehir Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-10-11 11:49:17.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2019 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : İncirtepe Mah,Akşemseddin Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-10-11 09:00:49.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2019 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Rami Cuma Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-10-11 12:11:40.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultanbeyli Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-10-11 11:40:14.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Zübeyde Hanım Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-10-11 11:40:57.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2019 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Tuzla Etkilenen Mahalleler : Anadolu Mah Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 2019-10-11 11:51:38.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.