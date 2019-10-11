Sular ne zaman gelecek? İSKİ 11 Ekim İstanbul su kesintisi nerelerde olacak?

İSKİ İstanbul su kesintisinin yaşanacağı bölgeleri duyurdu. Yetkililer 11 Ekim İstanbul su kesintisi için vatandaşları uyardı. Yetkililer, şebeke hattındaki arızanın giderimi için yapılan onarım çalışmaları nedeniyle su verilemeyeceğini açıkladı. Peki sular ne zaman gelecek? İşte 11 Ekim İstanbul su kesintisinin yaşanacağı bölgeler…
SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU!
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Arıza Kesinti
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İlçe
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Başakşehir
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Etkilenen Mahalleler
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:
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Başakşehir Mah
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Açıklama
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İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
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Başlama Tarihi
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:
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2019-10-11 11:49:17.0
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Bitiş Tarihi
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:
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Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2019 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Arıza Kesinti
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İlçe
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:
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Esenyurt
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Etkilenen Mahalleler
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:
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İncirtepe Mah,Akşemseddin Mah
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Açıklama
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İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
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Başlama Tarihi
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:
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2019-10-11 09:00:49.0
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Bitiş Tarihi
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:
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Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2019 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Arıza Kesinti
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İlçe
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:
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Eyüpsultan
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Etkilenen Mahalleler
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:
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Rami Cuma Mah
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Açıklama
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İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
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Başlama Tarihi
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2019-10-11 12:11:40.0
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Bitiş Tarihi
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:
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Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Arıza Kesinti
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İlçe
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:
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Sultanbeyli
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Etkilenen Mahalleler
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:
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Mimar Sinan Mah
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Açıklama
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:
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İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
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Başlama Tarihi
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:
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2019-10-11 11:40:14.0
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Bitiş Tarihi
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:
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Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Arıza Kesinti
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İlçe
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:
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Sultangazi
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Etkilenen Mahalleler
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:
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Zübeyde Hanım Mah
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Açıklama
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:
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İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
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Başlama Tarihi
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:
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2019-10-11 11:40:57.0
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Bitiş Tarihi
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:
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Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2019 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Arıza Kesinti
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İlçe
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:
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Tuzla
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Etkilenen Mahalleler
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:
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Anadolu Mah
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Açıklama
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:
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İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
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Başlama Tarihi
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:
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2019-10-11 11:51:38.0
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Bitiş Tarihi
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:
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Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.