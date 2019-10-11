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Türk bayraklı, anlamlı ve resimli mesajları ile sözleri yayınlandı! 2019 Kısa ve uzun, resimli Cuma mesajları ve sözleri

Bir gününün daha gelişi ile beraber mutluluk ve huzur yaşanırken; Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiklere dualar da eksik edilmiyor. Her hafta olduğu gibi bugün de, milyonlarca vatandaş en yeni, anlamlı ve resimli Cuma mesajları ile sevdiklerini hatırlamayı unutmuyor. Yakınları için birbirinden farklı görseller ile Türk bayraklı Hayırlı Cumalar mesajları arayan vatandaşlar, sabah saatlerinden bu yana araştırmalarını yapıyor. Özel olarak hazırladığımız haberimizde, kısa, uzun, Türk bayraklı ve resimli Cuma mesajları ile sözleri görsellerine yer verirken; dualı ve ayetli resimleri de değerlendirebileceğiniz seçenekler arasına ekledik. İşte, 11 Ekim 2019 Cuma için WhatsApp, Facebook, Instagram ya da çeşitli sosyal medya üzerinden gönderebileceğiniz görseller... Birbirinden farklı, Türk bayraklı ve yeni Cuma mesajları sabah.com.tr'de!

Giriş Tarihi: 11.10.2019 08:02 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 08:02
Türk bayraklı, anlamlı ve resimli Cuma mesajları ile sözleri yayınlandı! 2019 Kısa ve uzun, resimli Cuma mesajları ve sözleri

Hayırlı Cumalar... Bir Mübarek gününe girmenin daha huzuru ve mutluluğu içerisinde olmakla beraber akıllarımız Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiklerimizde. Her vakit olduğu gibi, bugün de eller semaya açılacak ve dualarla ibadetler yapılacak. Bu anlamlı günün coşkusunu eş, dost, akraba ve sevdiklerine de yaşatmak ve ulaştırmak isteyen milyonlarca Müslüman, kısa, uzun, ayetli ve Türk bayraklı seçenekleri ile resimli Cuma mesajları için araştırmalarını Google üzerinde arttırdı. Öyle ki, günün ilk saatlerinden itibaren tebrik mesajları hakkında araştırmalar bir hayli yoğunluk kazandı. Gerek WhatsApp gerekse çeşitli Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformları üzerinden göndermek için resimli ve Türk bayraklı Cuma mesajları ile sözleri araştıran vatandaşlar, yakınlarını hatırlayıp hatırlatmak istiyor.

EN GÜZEL, BAYRAKLI UZUN VE RESİMLİ CUMA MESAJLARI 11 EKİM 2019

Haberimizin detaylarından, birbirinden farklı seçenekleri ile Cuma mesajları ve sözleri görsellerine ulaşabilir, dua ve ayet içerenlerini sevdiklerinize iletebilirsiniz.

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Türk bayraklı, anlamlı ve resimli Cuma mesajları ile sözleri yayınlandı! 2019 Kısa ve uzun, resimli Cuma mesajları ve sözleri
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