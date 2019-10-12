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Abla cinayetine iyi hal indirimi

OSMAN ASİLTÜRK
OSMAN ASİLTÜRK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.10.2019
Abla cinayetine iyi hal indirimi
İstanbul Güngören'de 28 Haziran 2018'de ablasını öldürerek intihar süsü veren Bilal Takır'ın yargılandığı dava karara bağlandı. Ablası Hatice Uzun'u aralarında çıkan tartışma nedeniyle öldüren ve olaya intihar süsü veren Bilal Takır'ın yargılandığı dava karara bağlandı. Duruşmada sanık avukatı suçun haksız tahrik altında işlendiğini söyleyerek indirim uygulanması talebinde bulundu. Karardan önce son savunması sorulan Bilal Takır ise ölenin ablası olduğunu söyleyerek "Hayatta kalması için elimden geleni yaptım. Ölmüş olduğunu bilsem niye ona sonrasında mesaj atayım. Olay bir anda oldu. Çok üzgünüm" dedi. Takır'ın ablasını kasten öldürdüğü gerekçesiyle önce ağırlaştırılmış müebbet hapse hükmeden mahkeme, daha sonra sanığın cezasında iyi hal indirimi uygulayarak müebbet hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.
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Abla cinayetine iyi hal indirimi
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