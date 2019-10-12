Adana'da şüpheli ölüm... Cansız bedeni 5 günün sonunda bulundu!

Edinilen bilgiye göre, 39 yaşındaki Adem Bozkurt Kozan'ın Postkabasakal Mahallesinden 8 Ekim günü evden çıktı. Ancak eve bir daha dönmedi. Bunun üzerine ailesi jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine arama çalışmalarına başlandı. Ancak aramalardan bir sonuç elde edilmeyince Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Can-Kur ekiplerinden de yardım istendi.

"5 GÜNDÜR ARANIYORDU"

İz takip köpeğinin de getirildiği mahallede Bozkurt'un kıyafetleri köpeğe koklatılarak en son görüldüğü yerlerde arama başlatıldı. Ancak bütün aramalara rağmen Bozkurt'tan haber alınamadı.

Öğle saatlerinde Bozkurt'un cansız bedeni ilçede bulunan Postkabasakal Göleti'nde bulundu. Ekipler tarafından göletten çıkarılan Adem Bozkurt'un cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.