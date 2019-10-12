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'de yolcu taşıyan otobüs devrildi... Çok sayıda yaralı var!

Erzurum'dan Diyarbakır'a yolcu taşıyan otobüs 'de devrildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Gelen son dakika haberine göre yaşanan kazada 4'ü ağır 29 kişinin yaralı olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. İşte kaza hakkında diğer detaylar...

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.10.2019 15:20 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019 15:48
Bingöl'de yolcu taşıyan otobüs devrildi... Çok sayıda yaralı var!

Kaza, Bingöl'ün Genç ilçesi Doğanca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fuat Korkutan idaresindeki 12 AGG 10 plakalı midibüs sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi yoldan çıkıp devrildi.

"ÇOK SAYIDA YARALI VAR"

Genç ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4'ü ağır 29 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Genç ilçesinde meydana geldi. Bingöl'den Diyarbakır'a yolcu taşıyan Fuat Korkutan'ın kullandığı 12 AGG 10 plakalı yolcu otobüsü, Doğanca köyü mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

ERZURUM'DAN DİYARBAKIR'A YOLCU TAŞIYORDU

Kazada, otobüste bulanan 29 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslar Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yaralıların 4'ünün sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

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Bingöl'de yolcu taşıyan otobüs devrildi... Çok sayıda yaralı var!
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