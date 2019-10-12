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’da Asur heykeli operasyonu: 2 gözaltı

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.10.2019
Bolu’da Asur heykeli operasyonu: 2 gözaltı
Bolu'da polisin durdurduğu otomobilde Asur Uygarlığı'na ait olduğu değerlendirilen heykel ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ihbarı üzerine takibe aldıkları otomobili kent merkezinde durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, Asur Uygarlığı'na ait olduğu değerlendirilen 15 santimetre uzunluğunda insan başı heykeli ele geçirdi. Araçta bulunan B.B. (22) ve M.Ş. (25) gözaltına alındı. Eser incelenmek üzere Bolu Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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Bolu’da Asur heykeli operasyonu: 2 gözaltı
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