‘Çocuklarına bak bizim halimizi düşün’

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İSFALT'ta (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Asfalt Fabrikası) çalışan Hakan Uğur, İBB iştiraklerinden çıkartılan bin 400 işçi ile birlikte işten çıkarıldı. O günden sonra yuvası dağılan, parasızlıktan çocuklarının yüzüne dahi bakamayan Uğur yaşadıklarını SABAH'a anlattı. Uğur "Elektrik, su, doğalgaz kesildi. Küçük oğlum 'Baba bir elektrik faturasını dahi ödeyemiyor musun?' diye sordu. Karım iki çocuğumu alıp annesinin evine gitti. Ev sahibi de evden çıkardı. Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum, evine gittiğinde çocuklarının yüzüne baktığında bizi düşün. Çünkü biz çocuklarımızın yüzüne bakamıyoruz" diye konuştu.