Dedektif gibi iz sürdü

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Lüleburgaz'da tekstil işçisi Memduh Yılmaz, yol ortasında lüks bir otomobile ait anahtar buldu. Yılmaz, orijinali yaptırılmaya çalışıldığında piyasa değeri en az 3 bin lira olan anahtarın sahibini bulmak için her yolu denedi. Bu kapsamda ilk iş olarak karakola giden Yılmaz, polis ekiplerine lüks bir otomobile ait olan anahtar bulduğunu bildirdi. Ancak anahtarı sahibine elden teslim etmek isteyen Yılmaz, zabıta ekiplerine de anahtarın fotoğrafını attıktan sonra sosyal medyadaki gruplarda anahtar bulduğuna dair ilan yayınladı. Bu kapsamda boş durmayan Yılmaz, sokak sokak, dükkân dükkân gezerek otomobil anahtarı kaybeden olup olmadığını sordu. Yılmaz, yaklaşık 3 gün boyunca anahtarın sahibini ararken, anahtarın sahibi Serhat Paksoy'un arkadaşı ona sosyal medyada bir anahtar ilanı gördüğünü söyledi. Bu durum üzerine Paksoy, Memduh Yılmaz'la irtibata geçti. Ancak Yılmaz, Paksoy'un anahtarın gerçek sahibi olup olmadığını anlamak için olayın doğruluğunu teyit etti. Lüks otomobilin önünde buluşan Yılmaz, önce anahtarı verdiğine dair kâğıt imzalattı ardından teslim etti.