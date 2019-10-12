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Ebru Erdem olayından haberi geldi! Genç kıza uyuşturucu verdi, tecavüz etti, pencereden attı...

Kamuoyunda "İkinci Şule Çet vakası" olarak değerlendirilen, 17 yaşındaki Ebru Erdem'in ölümüne ilişkin soruşturmadan haberi geldi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanırken hazırlanan iddianamede kan donduran detaylara yer verildi. Bilindiği üzere, 17 yaşındaki Ebru Erdem, geçtiğimiz Mart ayında Küçükçekmece'de bulunan bir rezidansın 9'uncu katından çıplak vaziyette teras kata düşerek yaşamını yitirmişti. Genç kızın Adli Tıp otopsisi yapılırken tecavüze uğradığı tespit edildi. İşte, kan donduran o rapor ve son dakika detayları...

ATAKAN IRMAK
ATAKAN IRMAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.10.2019 11:36 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019 11:36
Ebru Erdem olayından son dakika haberi geldi! Genç kıza uyuşturucu verdi, tecavüz etti, pencereden attı...

İstanbul Küçükçekmece'de bulunan 14 katlı bir rezidanstan atlayarak ya da atılarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Ebru Erdem hakkında haberi geldi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sona erdi. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede Ebru Erdem'in ölümüne ilişkin detaylar aktarılırken genç kızın başına gelen dehşetin de boyutu ortaya konmuş oldu.

İKİNCİ ŞULE ÇET VAKASI

İddianamede "İkinci Şule Çet vakası" olarak değerlendirilen olayda yaşananlar tüm açıları ile açıklığa kavuşturulurken genç kızın, rezidansın 9'uncu katından 00.30'da çıplak vaziyette teras katına düşüerek öldüğü belirlendi. Erdem'in Adli Tıp'taki otopsisinde ise uyuşturucu ve cinsel istismara maruz kaldığı tespit edildi.

İşte, kan donduran raporun tamamı ve son dakika detayları;

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Ebru Erdem olayından son dakika haberi geldi! Genç kıza uyuşturucu verdi, tecavüz etti, pencereden attı...
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