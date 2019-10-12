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Balık Festivali başlıyor

Giriş Tarihi: 12.10.2019
Fatih Belediyesi Balık Festivali başlıyor
Fatih Belediyesi ve KUMDER (Kumkapı Turistik Restoranları ve Esnafları Dayanışma Derneği) işbirliği ile 12 -13 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan 'Fatih Belediyesi Balık Festivali' bugün düzenlenecek etkinliklerle balayacak. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak program, Kumkapı Meydanı'na kurulacak ızgaralarda pişen balıkların ikramı ile devam edecek. Festival boyunca konuklara 8 bin kişilik uskumru, 2 bin 500 kişilik çupra-levrek ızgara, 2 bin 500 porsiyon istavrit tava, 2 bin 500 porsiyon hamsi tava, 2 bin kişilik kalamar tava, 5 bin adet balık böreği, şalgam suyu, limonata ve helva ikram edilecek. 13 Ekim Pazar günü de oltayla balık tutma yarışması yapılacak.
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Fatih Belediyesi Balık Festivali başlıyor
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