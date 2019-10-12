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Hastane bahçesinde : 1 ölü

Giriş Tarihi: 12.10.2019
Hastane bahçesinde silahlı kavga: 1 ölü
Tokat'ta Devlet Hastanesi bahçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. İki grup arasında iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Art arda silah sesleri ile çevredekilen panik ve korku içerisinde kaçıştığı olayda, 4 kişi tabanca ile çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı. Yaralılardan Yakup Endiz (50), yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, kavgaya karıştıkları belirlenen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
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Hastane bahçesinde silahlı kavga: 1 ölü
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