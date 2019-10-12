Hastane bahçesinde silahlı kavga: 1 ölü

BUGÜN NELER OLDU

Tokat'ta Devlet Hastanesi bahçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. İki grup arasında iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Art arda silah sesleri ile çevredekilen panik ve korku içerisinde kaçıştığı olayda, 4 kişi tabanca ile çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı. Yaralılardan Yakup Endiz (50), yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, kavgaya karıştıkları belirlenen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.