İntihara zorlama da töre cinayeti

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Yargıtay 1. Ceza Dairesi, bir erkekle öpüştüğü gerekçesiyle dövdüğü kız kardeşine böcek ilacı vererek intiharına neden olan ağabeye, "kardeşe karşı töre saikiyle kasten öldürme suçu" kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren yerel mahkemenin kararını onadı. Bitlis'te yaşayan Gökhan Ç., eve geldiğinde bir erkeğin kız kardeşini öptüğünü gördü. Darp ettikten sonra kız kardeşine kutu içindeki böcek ilacını veren Gökhan Ç., "Bunları iç, öl" dedi. İlaçlarla evin alt katına inen kız, ilaçlardan bir avuç içti ve bir süre sonra fenalaştı. Genç kız hastaneye kaldırıldı ancak 5 günlük tedaviden sonuç alınamaması üzerine "zehirlenme" sonucu öldü. Ağabey hakkında "intihara yönlendirmek"ten dava açıldı. Mahkeme, ağabeyi "intihara mecbur etmek suretiyle nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbete çarptırdı.Yerel mahkemenin kararı, temyiz edildi. Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin töre cinayetinden verdiği "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası"na ilişkin kararını onadı. Daire, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, sanığın eyleminin "intihara azmettirme" suçunu oluşturduğu gerekçesiyle yaptığı itirazı da reddetti.