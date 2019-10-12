Lütfi Kırdar yeni binasına taşınıyor

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'un en büyük hastanelerinden biri olan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, mart ayında açılışı yapılan binasına tam kapasiteyle faaliyet göstermek için tüm birimleriyle bugün yeni binasına taşınıyor. İstanbul Valiliği'nden önceki gün yapılan açıklamaya göre acil birimler dışındaki bölümlerde sağlık hizmeti taşınma sürecinde aksamadan devam edecek. Acillerde ise Kadın Doğum Acil, Çocuk Acil Servisi ve ilgili birimlerinde bugün saat 08.00 ile 20.00 saatleri arasında (12 saat süreyle) hizmet verilemeyecek. Erişkin Acil Servisi ise 14 Ekim 2019 Pazartesi günü saat 08.00'den 15 Ekim 2019 Salı günü saat 08.00'e kadar (24 saat süreyle) hizmet verilemeyecek. Hastanenin yeni binasında, 192 poliklinik, 43 ameliyathane, 129 yoğun bakım ünitesi ve bin 105 yatak kapasitesi ile vatandaşlara hizmet verecek.