Polis Akademisi duyurusuna göre POMEM polis alımı kadrosuna 7 bin öğrenci alınacak. Müjdeli haberin ardından Polis Akademisi (PA) alımı 2019 yılında yoğun ilgi gördü. Polis olmak isteyen on binlerce aday başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Adaylar başvurularını, http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yapabilirler. Peki POMEM alımı ne zaman? 2019 POMEM polis alımı başvuru şartları nelerdir, kimler başvuruda bulunabilir?

POMEM POLİS ALIMI NE ZAMAN? 2019

Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı bir canlı yayında polis alımına ilişkin duyuruda bulundu. Haberimizin devamında POMEM polis alımına ilişkin detaylar yer alıyor.