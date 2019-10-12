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alımı ne zaman? 2019 POMEM başvuru şartları nelerdir?

2019 yılında yoğun ilgi görüyor. () duyurusuna göre, lisans mezunu 5 bin 40'ı erkek, 560'ı kadın, önlisans mezunu 1260'ı erkek, 140'ı kadın olmak üzere Polis Amirleri Eğitim Merkezine 7 bin öğrenci alımı yapılacak. On binlerce aday başvuru tarihini ve şartlarını merak etmeye başladı. Başvurular http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir. Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacaktır. Peki ne zaman? 2019 başvuru şartları nelerdir?

Giriş Tarihi: 12.10.2019 10:27
POMEM alımı ne zaman? 2019 POMEM polis alımı başvuru şartları nelerdir?

duyurusuna göre kadrosuna 7 bin öğrenci alınacak. Müjdeli haberin ardından Polis Akademisi () alımı 2019 yılında yoğun ilgi gördü. Polis olmak isteyen on binlerce aday başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Adaylar başvurularını, http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yapabilirler. Peki ne zaman? 2019 başvuru şartları nelerdir, kimler başvuruda bulunabilir?

POMEM POLİS ALIMI NE ZAMAN? 2019

Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı bir canlı yayında polis alımına ilişkin duyuruda bulundu. Haberimizin devamında POMEM polis alımına ilişkin detaylar yer alıyor.

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POMEM alımı ne zaman? 2019 POMEM polis alımı başvuru şartları nelerdir?
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