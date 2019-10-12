Sağlık ocağında dehşet saçan kişi tutuklandı

BUGÜN NELER OLDU

Beykoz Çavuşbaşı'nda bulunan Nurullah Baldöktü Aile Sağlık Merkezi'ne gelen A.M.S. (41), yanında olmayan çocuğu için kendi adına ilaç yazdırmak istedi. Tıbbi sekreterin bunun yasal olmadığını söylemesine sinirlenen A.M.S., önce tıbbi sekretere yumruklarla saldırmaya başladı. Kadının yardımına koşan yaşlı adamı da yumruklayan A.M.S. Sağlık merkezindekilerin araya girmesiyle durduruldu. A.M.S. olay yerine çağrılan polis tarafından gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilen A.M.S. "Kasten Yaralama" suçundan tutuklandı.