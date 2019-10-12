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Siber çete çökertildi

ABBAS ÇAKAR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.10.2019
Siber çete çökertildi
Kocaeli'nde, 3 ayrı bankanın birebir benzeyen sahte sitelerini hazırlayıp vatandaşlara yönlendirerek, bilgilerini alıp hesaplarını boşaltan yaşları 17 ile 20 arasındaki 8 kişilik siber çete, polis tarafından çökertildi. Kurdukları sistemle 100 bine yakın vatandaşın hesap bilgilerini ele geçirerek, 2 milyon liralık vurgun yapan çetenin, kazandıkları parayla lüks yaşamları da ele geçirilen fotoğraflar ile ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.
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Siber çete çökertildi
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