Son Dakika: Avrupa'nın her yerini bu sayede dolaşmış... Uyuşturucu satıcısının kimliği şoke etti!

İstanbul'da yaşanan ve film senaryolarını aratmayan olay, ajanslar tarafından son dakika olarak duyuruldu. Geçtiğimiz perşembe akşamı, Ataşehir Atatürk Mahallesinde 23.00 sıralarında Mobil Park Polisi, 4 genci şüphe üzerine durdurdu. Gençlerin üst aramasında herhangi bir suç aletine rastlanmadı. GBT sorgularında 'uyuşturucu kullanmak' suçundan kayıtları çıkan gençler, polislere daha önce uyuşturucu kullandıklarını ancak artık kullanmadıklarını anlattı.

RANDEVULAŞTILAR!

Ardından da isterler ise uyuşturucu satıcısını yakalatabileceklerini söyledi. Bunun üzerine polis, gençlerden uyuşturucu satıcısıyla irtibat kurmalarını istedi. Gençler, satıcıyla uyuşturucu almak için randevulaştı.

İşte, son dakika haberinin ayrıntıları;