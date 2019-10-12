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Son Dakika: Avrupa'nın her yerini bu sayede dolaşmış... satıcısının kimliği şoke etti!

İstanbul'da yaşanan ve ajanslar tarafından son dakika olarak duyurulan haber, film senaryolarını aratmıyor. Edinilen bilgiye göre, Ataşehir'de uygulama yapan polisin ’şüphe’ üzerine durdurduğu 4 genç, daha önce kullandıklarını satıcıyı yakalatabileceklerini söyledi. Polis, gençler ile uyuşturucu satıcısına buluşma ayarlattı. Randevu yerine gelince kıskıvrak yakalanan uyuşturucu satıcısının kimliği ise şoke etti. Gözaltına alınan B.D.'nin, sosyal medya hesapları kontrol edildiğinde ise sık sık Avrupa ülkelerinde tatil yaptığı görüldü. İşte, son dakika haberinin detayları...

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.10.2019 15:29 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019 15:32
Son Dakika: Avrupa'nın her yerini bu sayede dolaşmış... Uyuşturucu satıcısının kimliği şoke etti!

İstanbul'da yaşanan ve film senaryolarını aratmayan olay, ajanslar tarafından son dakika olarak duyuruldu. Geçtiğimiz perşembe akşamı, Ataşehir Atatürk Mahallesinde 23.00 sıralarında Mobil Park Polisi, 4 genci şüphe üzerine durdurdu. Gençlerin üst aramasında herhangi bir suç aletine rastlanmadı. GBT sorgularında ' kullanmak' suçundan kayıtları çıkan gençler, polislere daha önce uyuşturucu kullandıklarını ancak artık kullanmadıklarını anlattı.

RANDEVULAŞTILAR!

Ardından da isterler ise uyuşturucu satıcısını yakalatabileceklerini söyledi. Bunun üzerine polis, gençlerden uyuşturucu satıcısıyla irtibat kurmalarını istedi. Gençler, satıcıyla uyuşturucu almak için randevulaştı.

İşte, son dakika haberinin ayrıntıları;

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Son Dakika: Avrupa'nın her yerini bu sayede dolaşmış... Uyuşturucu satıcısının kimliği şoke etti!
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