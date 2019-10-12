Son dakika! Ünlü araştırma şirketinden İstanbul depremi sonrası korkutan açıklama geldi! Her an başlayabilir!

Dün akşam saatlerinde Marmara Denizi Yalova açıklarında meydana gelen ve başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de hissedilen, Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre 4.1 şiddetindeki depremin ardından başarılı deprem tahminleriyle dünya çapında ün kazanan Frank Hoogerbeets'in sahibi olduğu Ditrianum şirketi tarafından korkutan son dakika açıklaması geldi. Öte yandan Ditrianum sosyal medya hesabı üzeriden Türkçe olarak paylaştıkları açıklamada o detaya da değindi. İşte son dakika haberinin detayları…