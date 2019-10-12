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Son dakika! Ünlü araştırma şirketinden depremi sonrası korkutan açıklama geldi! Her an başlayabilir!

Marmara Denizi Yalova açıklarında dün akşam saatlerinde meydana gelen, ile çevrede bulunan diğer il ve ilçelerde de hissedilen Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından tahminlerindeki başarısıyla ünlenen ve deprem kahini olarak anılan Frank Hoogerbeets’e ait Ditrianum şirketinden korkutucu bir açıklama yapıldı. Ditrianum şirketinin sosyal medya hesabında ve Türkçe yapılan açıklama kısa sürede büyük ilgi topladı. İşte korkutan son dakika açıklamasına ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 12.10.2019 08:44 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019 08:44
Son dakika! Ünlü araştırma şirketinden İstanbul depremi sonrası korkutan açıklama geldi! Her an başlayabilir!

Dün akşam saatlerinde Marmara Denizi Yalova açıklarında meydana gelen ve başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen, Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre 4.1 şiddetindeki depremin ardından başarılı tahminleriyle dünya çapında ün kazanan Frank Hoogerbeets'in sahibi olduğu Ditrianum şirketi tarafından korkutan son dakika açıklaması geldi. Öte yandan Ditrianum sosyal medya hesabı üzeriden Türkçe olarak paylaştıkları açıklamada o detaya da değindi. İşte son dakika haberinin detayları…

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Son dakika! Ünlü araştırma şirketinden İstanbul depremi sonrası korkutan açıklama geldi! Her an başlayabilir!
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