Şuhut'ta trafik kazası, 2 yaralı

Şuhut ilçesine bağlı Çobankaya köyünde ikamet eden Halit B. (62), yönetimindeki patpat diye tabir edilen tarım aracı ile Çobankaya köyündeki evinden çıkarak yol üzerinde bulunan yokuştan çıktığı esnada araç toprak zeminde kayması sonucu devrildi.

YARALILAR VAR!

Kazada, patpat sürücüsü Halit B. ve araçta yolcu olarak bulunan Gülbahar A. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yaralıları Şuhut Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.