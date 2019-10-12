Uyuşturucu içirdi tecavüz etti pencereden attı

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İstanbul Küçükçekmece'de bulunan 14 katlı bir rezidanstan atlayarak ya da atılarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Ebru Erdem hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sona erdi. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede genç kıza erkek arkadaşı Serdar Taş tarafından önce uyuşturucu madde kullandırıldığı ardından da tecavüz edildiği belirlendi. Erkek arkadaşından kurtulmak için pencereye kaçan genç kızın Serdar Taş tarafından 9'uncu kattan aşağıya itilerek hayatını kaybettiği ifade edildi.İddianamede "İkinci Şule Çet vakası" olarak değerlendirilen olayda yaşananlar şu şekilde anlatıldı: Geçtiğimiz martta Küçükçekmece'deki bir rezidansın 9'uncu katından gece 00.30 sıralarında yarı çıplak vaziyette 17 yaşındaki Ebru Erdem'in teras kata düşerek öldüğü tespit edildi. Genç kızın yanında bulunan Serdar Taş isimli şüphelinin olay sonrası hızlıca binadan inerek ticari taksi ile uzaklaştığı belirlendi. Soruşturma sırasında ifadesine başvurulan Serdar Taş, rezidansın 9'uncu katında bulunan daireyi 1 yıllığına kiraladığı ve sitenin güvenliğine sahte kimlikle giriş yaptığı ortaya çıktı. Rezidansın güvenliğine kendisini Hızır Çakır olarak tanıtan Taş, Ebru Erdem'i arkadaşları aracılığıyla tanıdığını ve değer verdiği bir kız olmadığını anlattı. Gözaltına alınan şüpheli Serdar Taş, "Ebru ile birkaç gün önce tanıştık. Alkol almak için günlük olarak kiraladığımız eve geldik. Ben banyodan çıktığımda Ebru camdan kendisini geriye doğru sarkıtıyordu. Birden kendisini geriye doğru bıraktı. Hemen aşağıya koştum. Güvenlik görevlileri de geldi. Korkup kaçtım" diye kendisini savundu. Şüpheli Taş, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.Ebru Erdem'in Adli Tıp'taki otopsisinde yüklü miktarda çeşitli uyuşturucu madde kullandığı ve cinsel istismara maruz kaldığı tespit edildi. Serdar Taş'ın olay tarihinden önce ve olay günü uyuşturucu maddeleri alarak maktule içirdiği, daha sonra baskı üzerine cinsel ilişkiye girdiği Ebru Erdem'in, Serdar Taş'tan kurtulmak için pencere camına yarı çıplak çıktığı ifade edildi. İkili arasında yaşanan arbede sırasında Serdar Taş'ın Ebru Erdem'i ittirdiği, genç kızın 9'uncu kattaki dairenin penceresinden düşerek hayatını kaybettiği tespit edildi. İddianamede Serdar Taş'ın, "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "Evi terk eden çocuğu ailesinden habersiz yanında tutmak" suçları kapsamında müebbet hapsi istendi.