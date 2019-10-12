Yangınla mücadelede drone dönemi

BUGÜN NELER OLDU

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü Yerleşkesi'nde düzenlenen Bursa'da Orman Zararlıları İle Mücadele Laboratuvarının açılışına katıldı, ardından insansız hava aracı ile Kestane Gal Arısı Mücadele Projesi'nin tanıtımını gerçekleştirdi. Orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına da değinen Pakdemirli, termal kameralı, yüksek teknolojili bir insansız hava aracının denemesini yaptıklarını, orman yangınlarıyla mücadelede kullanacaklarını ifade etti. Pakdemirli, tarımsal alanların tespiti ve tarımsal alanlarda rekolte tahmininde de yüksek teknolojili insansız hava araçlarından faydalanacaklarını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yeni yeni hayata geçmiş olan drone teknolojisini nasıl kullanabiliriz, nasıl hayata entegre edebiliriz, bunlara bakıyoruz. Orman yangınlarıyla mücadelede yönlendirme işi çok önemli. Normal şartlarda gündüz saatlerinde biz yönlendirmeleri çok rahat yapabiliriz. Helikopter kullanıyoruz. Ama gece saatlerinde helikopterler uçamadığı için helikopterlerin yerini alabilecek yeni teknolojiler gerekiyor. Bu anlamda silahlı kuvvetlerden de yardım alıp, İHA'ların termal kameraları üzerinden bulunan koordinatlara geceleri de yer ekiplerini sevk etmeye başladık" diye konuştu.