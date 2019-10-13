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: Bu hafta yayınlandı! 17 Ekim Perşembe tam liste

yayınlandı! Dar gelirliden orta gelirliye kadar büyük bir kesimi kapsayan marketler zinciri, her hafta getirdiği birbirinden indirimli aktüel ürünleri ile vatandaşları kendi bünyesine çekmeyi başarıyor. Pek çok vatandaş arama motorları üzerinden ‘A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var’ sorusunu araştırıyor. 17 Ekim tarihli yayınlanan kılavuzda yine birbirinden güzel ve indirimli ürünler markette sizleri bekliyor olacak. Derin dondurucudan televizyona, telefondan elektrik süpürgesine kadar pek çok ürünün bulunduğu 17 Ekim Perşembe A101 aktüel ürünler listesi sizlerle…

Giriş Tarihi: 13.10.2019 12:46
A101 aktüel ürünleri: Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 17 Ekim Perşembe tam liste

A101 aktüel ürünler listesi: A101 marketler zinciri her hafta Perşembe günü getirdiği birbirinden güzel, kaliteli ve indirimli ürünler ile vatandaşları kendi bünyesine çekmeyi başarıyor. Türkiye'nin en fazla alışveriş yapılan marketlerinden biri olan A101'in 81 ilde 6 binden fazla mağazası bulunuyor. Peki, A101 aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var? Bu haftada teknolojiden ev aletlerine pek çok ürünü indirimli bir şekilde tüketicilerin beğenisine sunacak olan marketler zincirinin 17 Ekim tarihli aktüel ürünler listesini sizler için hazırladık.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2019 YAYINLANDI! 17 EKİM A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?

A101 aktüel ürünler listesine bu başlık altından ulaşabilir, indirimleri gözlemleyebilirsiniz…

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERİ LİSTESİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

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A101 aktüel ürünleri: Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 17 Ekim Perşembe tam liste
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