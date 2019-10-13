Annesini döven babasını öldürdü

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Sultangazi'de annesine şiddet uyguladığı iddia edilen babasını bıçaklayarak öldüren 16 yaşındaki İbrahim D., tutuklanarak cezaevine gönderildi. İddialara göre, Yusuf D. (39), üç çocuğunun gözünün önünde eşine şiddet uyguladı. Olay üzerine baba Yusuf D. ile 16 yaşındaki oğlu İbrahim D. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine İbrahim D., babasını bıçakladı. Baba Yusuf D., kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken suç aletiyle birlikte gözaltına alınan İbrahim D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.