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Bakanlık’tan son dakika açıklaması geldi! Domuz eti içeren hileli ürünler listesinde olanlar...

Hileli ve taklit gıdalar hakkında son dakika açıklaması geldi! Tarım ve uzun süredir yürüttüğü laboratuvar çalışmaların neticesinde hileli gıdaları tek tek tespit etti. Bu ürünlerin listesi ise Tarım ve Orman Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinde yayınlandı. Yayınlanan listede en çok dikkat çeken ürünler ise büyük market zincirlerinde de satılan bazı et ürünleri. İşte 2019 yılının son çeyreğinde yayınlanan, alışveriş yaparken satın almamanız gereken hileli ürünler ve taklit gıdalar listesi…

Giriş Tarihi: 13.10.2019 09:24 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019 09:25
Bakanlık’tan son dakika hileli gıdalar açıklaması geldi! Domuz eti içeren hileli ürünler listesinde olanlar...

Geçtiğimiz yıl Tarım ve tarafından yayınlanan listesinin ardından Bakanlık taklit gıdalar ile ilgili yeni bir laboratuvar çalışması başlattı. Bu çalışma ile birlikte, 2012 yılından bu yana tespit edilen 1238 firmaya ait 2 binin üzerinde üründe tağşiş ya da taklit yapıldığı ortaya çıktı. Bakanlık tarafından yapılan titiz çalışmanın sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı ve hileli ürünler listesi yayınlandı. Listede en çok dikkat çeken ürünler arasında domuz etinden üretilmiş sucuk, köfte harcı ve salam yer alıyor.

BÜYÜK ZİNCİR MARKETLERDE DE SATIŞTA!

Türkiye'de birçok şubesi olan marketlerde de satılan bu ürünleri üreten firmaların faaliyet gösterdikleri yerler ile birlikte isimleri açıklanırken, firmalar arasında ünlü GURME et ürünleri ön plana dikkat çekiyor. Domuz eti içeren Gurme ürünlerini satan marketler arasında Migros da yer alıyor. Migros'ta Gurme et ürünlerinin (sucuk, salam) kampanyasının yapılması nedeniyle çok sayıda şikayette bulunulduğu öğrenildi.

İşte marka marka hileli ürünler listesi...

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Bakanlık’tan son dakika hileli gıdalar açıklaması geldi! Domuz eti içeren hileli ürünler listesinde olanlar...
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