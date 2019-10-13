Hepsi ele geçirildi! İstanbul'da operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ilçenin Güvercintepe Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde usulsüz işlerin olduğu yönünde ihbar gelince ekipler harekete geçti.

Binlerce sahte parfüm ele geçirildi

PARFÜM ÜRETİMİ YAPILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, ihbar edilen mekâna kontrol etmek üzere gitti. Kapıyı açan şüpheli G. A. (38) isimli kişi, adresin kullanım amacıyla ilgili çelişkili cevaplar verdi. Şüpheli kişi mekân hakkında ise herhangi bir belge ibraz edemedi. Bunun üzerine polisler alınan arama kararı sonrası iş yerinde arama yaptı. Mekânda parfüm üretimi yapıldığı ise arama sonrası polislerce tespit edildi.

BİNLERCE PARFÜM ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramada, 3 bin 500 tane dolu parfüm şişesi, 4 bin tane boş şişe, altı tane imalatta kullanılan varil, 4 tane dolum makinası ele geçirildi. Yakalanan şüpheli G. A. ise Emniyet'teki işlemlerinin sonrası savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.