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davası sonuçlanınca paraşütle atlayıp, lokma dağıttı

Bursa'da, geçen yıl eşinden boşanmak için açtığı davanın ilk duruşmasının ardından adliye önünde davul ile darbuka çaldırarak, oynayan ve kına dağıtan Meryem Karaş'ın (49) davası sonuçlandı. Eşinden boşanan ve paraşütle indiği alanda lokma dağıtan Karaş, "Boşandığım zaman uçacaktım, diye söz vermiştim; uçtum" dedi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.10.2019 16:05 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019 16:29
Boşanma davası sonuçlanınca paraşütle atlayıp, lokma dağıttı

Bursa'da yaşayan Meryem Karaş, 6 yıl önce ikinci evliliğini yaptığı Mustafa Nezih A.'dan boşanmak için 1'inci Aile Mahkemesi'nde dava açtı. Karaş, geçen yıl ilk duruşmadan sonra adliye önünde davul ve darbuka çaldırıp, oynadı.

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Boşanma davası sonuçlanınca paraşütle atlayıp, lokma dağıttı
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