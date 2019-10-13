Buzulun 200 metre altında bulundu

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NASAtarafından Antarktika kıtasında keşif yapmak üzere açılan kuyuda bulunan karides benzeri bir canlı şaşkınlık yarattı. Araştırmacılar, Dünya tarihi konusunda daha fazla bilgi edinmek için 2010'da buz kütlesine yaklaşık 200 metre derinliğinde bir kuyu açtı. Derin, karanlık ve soğuk kuyuyu görüntülemek için içeriye sokulan kameraların objektifine karides benzeri bir canlı takıldı. Su ve buzdan başka bir şey görmeyi planlamayan araştırmacıların bu keşfi, derinliklerde başka canlıların da yaşıyor olabileceği şeklinde yorumlandı. DIŞ HABERLER