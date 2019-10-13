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Buzulun altında bulundu

DIŞ HABERLER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.10.2019
Buzulun 200 metre altında bulundu
NASA tarafından Antarktika kıtasında keşif yapmak üzere açılan kuyuda bulunan karides benzeri bir canlı şaşkınlık yarattı. Araştırmacılar, Dünya tarihi konusunda daha fazla bilgi edinmek için 2010'da buz kütlesine yaklaşık 200 metre derinliğinde bir kuyu açtı. Derin, karanlık ve soğuk kuyuyu görüntülemek için içeriye sokulan kameraların objektifine karides benzeri bir canlı takıldı. Su ve buzdan başka bir şey görmeyi planlamayan araştırmacıların bu keşfi, derinliklerde başka canlıların da yaşıyor olabileceği şeklinde yorumlandı. DIŞ HABERLER
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Buzulun 200 metre altında bulundu
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