Fatih'te bir kişi kendisini marketin tuvaletine kilitledi

Alınan bilgiye, Aksaray'da psikolojik sorunları olduğu belirtilen bir kişi, elinde cam parçasıyla önce bir lokantaya, oradan çıkarak bir markete girdi.

"Beni öldürecekler." iddiasında bulunan kişi, kendisini marketin tuvaletine kilitledi. Market çalışanlarının ikna edemediği vatandaş için polis ekiplerine haber verildi.

ÖZEL HAREKAT MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine gelen ekipler de iknada yetersiz kalınca, markete özel harekat polisleri çağrıldı.

Özel harekatçılar, kapıyı kırarak içeri girip, vatandaşı sağlık ekiplerine teslim etti.

Üzerinden kimlik çıkmayan vatandaşın Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.



