Fatih'te bir kişi kendisini marketin tuvaletine kilitledi

"Beni öldürecekler." iddiasında bulunan kişi, kendisini marketin tuvaletine kilitledi. Market çalışanlarının ikna edemediği vatandaş için polis ekiplerine haber verildi.
ÖZEL HAREKAT MÜDAHALE ETTİ
Olay yerine gelen ekipler de iknada yetersiz kalınca, markete özel harekat polisleri çağrıldı.
Özel harekatçılar, kapıyı kırarak içeri girip, vatandaşı sağlık ekiplerine teslim etti.
Üzerinden kimlik çıkmayan vatandaşın Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.