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raporu yayınladı! Bugün hava nasıl olacak?

tarafından yayınlanan rapora göre Marmara bölgesi ile ’de yer yer sis görülebilecekken, herhangi bir şekilde yağış beklenmiyor. Peki, yurt genelinde hava nasıl olacak? İşte, 14 Ekim tarihli raporu

Giriş Tarihi: 14.10.2019 07:35
Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporu yayınladı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara bölgesi ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporu yayınladı! Bugün hava nasıl olacak?
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