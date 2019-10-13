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Eğriköprü Mahallesi, Maden Tetkik Arama (MTA) Bölge Müdürlüğü yanında bulunan bir at çiftliğinde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Kısa sürede çiftliğin tamamını saran yangın güçlükle kontrol altına alındı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.10.2019 02:35
Sivas'ta at çiftliği yandı

Sivas'ta bir at çiftliğinde çıkan yangın hasara yol açtı.

Eğriköprü Mahallesi, Maden Tetkik Arama (MTA) Bölge Müdürlüğü yanında bulunan bir at çiftliğinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede çiftliğin tamamını saran yangın güçlükle kontrol altına alındı.

Çiftlikte bulunan atlar ile kümes hayvanları itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından çıkarıldı.

İtfaiye ekiplerinin çiftlikteki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Sivas'ta at çiftliği yandı
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