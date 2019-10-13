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'taki alev alev yandı

’ta meydana gelen yangında alev alev yandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.10.2019 07:41 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 07:41
Sivas'taki at çiftliği alev alev yandı

Edinilen bilgilere göre yangın, gece yarısı Sivas'ta Eğriköprü mahallesinde bulunan bir at çiftliğinde meydana geldi. Nerede ve nasıl başladığı bilinmeyen yangında alevler kısa sürede çiftliği sardı.

Alev topuna dönen çiftliği gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşlar ilk etapta çiftlikte bulunan atları alevlerden kurtardı. Yangın, ekiplerin 1 saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.

Sahipleri, çiftliği alevler içinde görünce zor anlar yaşadı. Atların zarar görmediği yangında, çiftlik ise kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.

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Sivas'taki at çiftliği alev alev yandı
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