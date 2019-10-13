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haberi... 15 yaşındaki çocuğun kullandığı minibüsün çarptığı bisikletli hayatını kaybetti!

İstanbul'un ilçesinden gelen haberine göre 15 yaşındaki çocuğun kullandığı minibüs, bisikletle yolculuk yapan bir kişinin ölümüne neden oldu. 15 yaşındaki çocuk kazadan sonra gözaltına alınırken, kaza anı da kameralara yansıdı. Minibüsü kullanan 15 yaşındaki gencin ehliyetsiz olmasının yanı sıra aşırı derecede hızlı olduğu da ifade edildi. Zafer Öztürk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı...

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 13.10.2019 09:49 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019 09:50
Son dakika haberi... 15 yaşındaki çocuğun kullandığı minibüsün çarptığı bisikletli hayatını kaybetti!

Akıllara durgunluk veren haberine göre daha çocuk olan 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, bisikletle yolculuk yapan Zafer Öztürk'ün ölümüne neden oldu. Kaza, saat 16.00 sıralarında Kavakpınar Mahallesi'nde meydana geldi. 15 yaşındaki bir çocuğun kullandığı belirtilen minibüs, iddiaya göre aşırı hızla ilerlerken bisikletiyle yoldan geçmekte olan Zafer Öztürk'e çarparak altına aldı. Minibüsün altında sürüklenen yaşlı adam, yol kenarına savruldu. Minibüs park halindeki başka araçlara çarparak durabildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Zafer Öztürk, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öztürk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Son dakika haberi... 15 yaşındaki çocuğun kullandığı minibüsün çarptığı bisikletli hayatını kaybetti!
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