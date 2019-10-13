Son dakika haberi... 15 yaşındaki çocuğun kullandığı minibüsün çarptığı bisikletli hayatını kaybetti!

Akıllara durgunluk veren son dakika haberine göre daha çocuk olan 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, bisikletle yolculuk yapan Zafer Öztürk'ün ölümüne neden oldu. Kaza, saat 16.00 sıralarında Kavakpınar Mahallesi'nde meydana geldi. 15 yaşındaki bir çocuğun kullandığı belirtilen minibüs, iddiaya göre aşırı hızla ilerlerken bisikletiyle yoldan geçmekte olan Zafer Öztürk'e çarparak altına aldı. Minibüsün altında sürüklenen yaşlı adam, yol kenarına savruldu. Minibüs park halindeki başka araçlara çarparak durabildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Zafer Öztürk, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öztürk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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