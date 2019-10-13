Türk bilim insanları 2 canlı türü keşfetti

Türk bilim insanları, karideslerin akrabası sayılan 2 yeni canlı türünü dünya literatürüne kazandırdı. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İç Sular Biyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Özbek ve beraberindeki heyet, Mersin Anamur'daki Türkiye'nin en derin mağarası sayılan 1429 metrelik Peynirlikönü Mağarası'nda çalışma yürüttü. Bilimsel taramada, mağaradaki suda 1 santimetre boyunda canlı türü bulundu. Karidesin uzak akrabası olduğu belirtilen canlının daha önce hiç görülmediği ortaya çıktı. Canlılardan birine, Mersin Peynirlikönü Mağarası'nda 2001'de bilimsel araştırmada görev yaparken sele kapılıp yaşamını yitiren Mehmet Ali Özel ve aynı ekipte çalışırken trafik kazası sonucu ölen Evren Günay'ın baş harflerinden oluşan "egmao", diğerine ise çalışmayı yürüten Prof. Dr. Özbek'in eşinin ismi olan "Derya" adı verildi.

'ADIMI, BÖCEĞE Mİ VERDİN?'

Prof. Dr. Özbek, şunları söyledi: "Her iki canlı türü sadece Türkiye'de değil, dünyada ilk kez görülüyor ve tanımlanıyor. Bulduğumuz yeni canlı türüne eşimin adını verdiğimi kendisine büyük umutlarla söylemiştim. Eşim de 'Adımı böceğe mi verdin?' dedi." AA