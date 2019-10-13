‘Vatan Marşı’na ilgi çığ gibi

BUGÜN NELER OLDU

Söz ve müziği Kıraç'a ait olan "Vatan Marşı", Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) adına geçtiğimiz sene özel bir klip olarak yayınlanmıştı. Barış Pınarı Harekatı'nın 4. gününde aynı marşı kendisi seslendiren Kıraç, klibiyle sosyal medyada beğeni topladı.Kıraç, Vatan Marşı'na bir de klip çekti. Yeni klibi sosyal medya hesabından "Yalnız değilsin Mehmedim ve asla yalnız olmayacaksın" notuyla paylaştı. Kıraç'ın 'Vatan Marşı' klibi, sosyal medyada birçok kişi tarafından beğenildi ve paylaşıldı. Kıraç, 'Vatan Marşı' ile sosyal medya ortamı Twitter'da da en çok konuşulanlarda birinci sıraya yükselerek Trend Topic oldu. MAGAZİNOlur da düşersem hilal uğrunaBağrına taş bas da ağlamaŞehitlik atamdan yadigar banaAğıtlar yakma anamAnam anam sağ olsun vatanVatan olur mu bu dağdan bu taştanKoynunda yoksa yatanBiz doğuştan aşığız şanlı bayrağaVurgunuz biz ayla yıldızaBir ölürüz bin doğarız sen tasalanmaEl değmesin yurdumaAnam anam sağ olsun vatanVatan olur mu bu dağdan bu taştanKoynunda yoksa yatanÜNLÜ sanatçı Ajda Pekkan, İzmir Kültürpark'ta konser verdi. Üç saat sahnede kalan Pekkan, repertuvarının yanı sıra "Memleketim" ve "10. Yıl Marşı"nı okudu. Pekkan, "Vatanımızın bütünlüğünü koruyan ordumuza, Mehmetçiğimize dua edelim. Allah'ım onları korusun" dedi.ŞARKICIHakan Altun da önceki akşam İstMarina Jolly Joker'de sahne aldı. Hakan Altun, konserine başlamadan önce Barış Pınarı Harekatı'nın üçüncü gününde şehit ailelerine başsağlığı dileyip "Zorlu süreçteyiz. Şehitlerimiz var, hepimizin başı sağ olsun" ifadesinde bulundu.