‘Vatan Marşı’na ilgi çığ gibi

Söz ve müziği Kıraç'a ait olan "Vatan Marşı", Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) adına geçtiğimiz sene özel bir klip olarak yayınlanmıştı. Barış Pınarı Harekatı'nın 4. gününde aynı marşı kendisi seslendiren Kıraç, klibiyle sosyal medyada beğeni topladı.
'YALNIZ DEĞİLSİN MEHMEDİM'
Kıraç, Vatan Marşı'na bir de klip çekti. Yeni klibi sosyal medya hesabından "Yalnız değilsin Mehmedim ve asla yalnız olmayacaksın" notuyla paylaştı. Kıraç'ın 'Vatan Marşı' klibi, sosyal medyada birçok kişi tarafından beğenildi ve paylaşıldı. Kıraç, 'Vatan Marşı' ile sosyal medya ortamı Twitter'da da en çok konuşulanlarda birinci sıraya yükselerek Trend Topic oldu. MAGAZİN
İşte marşın sözleri:
Olur da düşersem hilal uğruna
Bağrına taş bas da ağlama
Şehitlik atamdan yadigar bana
Ağıtlar yakma anam
Anam anam sağ olsun vatan
Vatan olur mu bu dağdan bu taştan
Koynunda yoksa yatan
Biz doğuştan aşığız şanlı bayrağa
Vurgunuz biz ayla yıldıza
Bir ölürüz bin doğarız sen tasalanma
El değmesin yurduma
Anam anam sağ olsun vatan
Vatan olur mu bu dağdan bu taştan
Koynunda yoksa yatan
'MEHMETÇİĞİMİZE DUA EDELİM'
ÜNLÜ sanatçı Ajda Pekkan, İzmir Kültürpark'ta konser verdi. Üç saat sahnede kalan Pekkan, repertuvarının yanı sıra "Memleketim" ve "10. Yıl Marşı"nı okudu. Pekkan, "Vatanımızın bütünlüğünü koruyan ordumuza, Mehmetçiğimize dua edelim. Allah'ım onları korusun" dedi.
'ŞEHİTLERİMİZ VAR, BAŞIMIZ SAĞ OLSUN'
ŞARKICI
Hakan Altun da önceki akşam İstMarina Jolly Joker'de sahne aldı. Hakan Altun, konserine başlamadan önce Barış Pınarı Harekatı'nın üçüncü gününde şehit ailelerine başsağlığı dileyip "Zorlu süreçteyiz. Şehitlerimiz var, hepimizin başı sağ olsun" ifadesinde bulundu.