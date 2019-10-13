Vegana etli şaka karakolluk etti

BUGÜN NELER OLDU

ABD'de vegan bir kadın, arkadaşlarının yaptığı şaka sonucu bilmeden tavuk nugget yediğini söyleyerek polise başvurdu. Şakanın faili 3 kişi, yasal suçlamayla karşı karşıya... Hikâyesini Reddit'te paylaşan kadına göre "arkadaşları" ona tavuk kanadı yedirmenin eğlenceli olacağını düşündüğünde, kendi deyimiyle yalnızca "sarhoş bir beyaz kadın"dı. Yazısında "Yemeden önce 'bunlar vegan mı?' diye sordum. Arkadaşlarım 'evet, yapay tavuk' diye cevap verdi. Tadına baktırdılar ama sarhoş olduğum için gerçek tavuğa benzettiğimi düşündüm. Yanılmışım" dedi. Kadın daha sonra sosyal medyadan, ona tavuk nugget yediren grubun bu kaba şımarıklığı kameraya da aldığını öğrendi.