Yüz nakli yapılan Recep S. tutuklandı

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nın 5. yüz nakli yapılan Recep S., Bilecik'te bir işyerine silahlı saldırı düzenlediği gerekçesiyle tutuklandı. Gazipaşa Mahallesi'ndeki bir dükkana önceki gece 3 el ateş edildi. Polis, çiğ köfteci İrfan Demir'in kentteki 4 işyerini, Mehmet Cömert'ten devraldığını ancak aralarında husumet yaşandığını belirledi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, saldırıyı Mehmet Cömert'in yakını olan ve Türkiye'nin 5. yüz naklinin gerçekleştirildiği Recep S.'nin düzenlediğini belirledi. Gözaltına alınan Recep S. ve eşi Esma ile akrabası Samet Sert ve Mehmet Cömert çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.