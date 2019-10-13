Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Yüz nakli yapılan Recep S. tutuklandı

Yüz nakli yapılan Recep S. tutuklandı

Giriş Tarihi: 13.10.2019
Yüz nakli yapılan Recep S. tutuklandı
Türkiye'nın 5. yüz nakli yapılan Recep S., Bilecik'te bir işyerine silahlı saldırı düzenlediği gerekçesiyle tutuklandı. Gazipaşa Mahallesi'ndeki bir dükkana önceki gece 3 el ateş edildi. Polis, çiğ köfteci İrfan Demir'in kentteki 4 işyerini, Mehmet Cömert'ten devraldığını ancak aralarında husumet yaşandığını belirledi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, saldırıyı Mehmet Cömert'in yakını olan ve Türkiye'nin 5. yüz naklinin gerçekleştirildiği Recep S.'nin düzenlediğini belirledi. Gözaltına alınan Recep S. ve eşi Esma ile akrabası Samet Sert ve Mehmet Cömert çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Yüz nakli yapılan Recep S. tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN