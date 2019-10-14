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Bahçe temizliği yaparken orman yangınına sebep oldu!

'nın Manavgat ilçesinde bahçe temizliği yapan vatandaşın ihmali sonucu çıktığı belirlenen yangında 2 dönüm bozuk çam ormanının zarar gördüğü bildirildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.10.2019 12:21 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 12:42
Bahçe temizliği yaparken orman yangınına sebep oldu!

Edinilen bilgiye göre, Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde bulunan Yavrudoğan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Bahçe temizliği için ateş yakan bir vatandaşın ihmal ve dikkatsizliği sonucu çıktığı belirlenen yangın, ekiplerin müdahalesi sonucunda kısa sürede söndürüldü. Ancak çam ormanının zarar gördüğü ifade edildi.

"BAHÇESİNİ TEMİZLİYORDU"

Antalya Manavgat'da yaşanan olayda bir vatandaşın bahçe temizliği yaparken ihmali sonrasında ormanlık alanda yangın çıkmasına sebep oldu. Yangın kısa sürede ekiplerce kontrol altına alınırken ormandaki ağaçların zarar gördüğü ifade edildi.

Yangın söndürme çalışmasına Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 arazöz, 1 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı, 1 helikopter, 3 teknik eleman 15 yangın işçisi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat birimine bağlı 2 itfaiye aracı katıldı.

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