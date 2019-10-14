Cezaevi müdürlü rüşvet çetesine 34 tutuklama

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Adana'da, liderliğini yaklaşık 3 ay önce bankalar arası para transferi yapan güvenlik şirketinden 4 milyon 795 bin euro'luk vurguna karıştığı ileri sürülerek tutuklanan Hasan B. ve iki akaryakıt istasyonu olan İ.K.'nin yaptığı ileri sürülen "Silahlı organize suç örgütü", 6 aylık teknik ve fiziki takip sonucu çökertildi. Adam öldürme, yaralama, tehdit, şantaj, hırsızlık, çek-senet dolandırıcılığı ve rüşvet verme gibi 54 ayrı olaya karıştığını tespit edilen suç örgütünün, lideri Hasan B.'nin, cezaevinde daha iyi şartlarda tutulmak, kendi istediği koğuşa geçmek ve cezaevine giren örgüt üyelerini aynı koğuşa koyma karşılığı Kürkçüler Cezaevi Müdürü M.Ç.'ye de rüşvet verdiği belirlendi. Örgüte, 2'si aktif görevde biri de emekli 3 polisin de yardım ve yataklık yaptığı tespit edildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 4'ü kadın 65 şüpheliden, aralarında Muğla'nın Bodrum ilçesindeki villasında yakalanan örgüt liderlerinden İ. K. ile cezaevi müdürü M.Ç.'nin de bulunduğu 34'ü tutuklanırken, 23'ü adli kontrol, 8'i de savcılıktan serbest bırakıldı. Polis 9 firari şüpheliyi arıyor.